В уничтоженном Мариуполе оккупанты имитируют восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения

До 9 мая на камеру запустят фиктивный водопровод.

В уничтоженном Мариуполе оккупанты имитируют восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения
© Полк "Азов"/Facebook

В разбомбленном Мариуполе роSSийские оккупанты до 9 мая решили подать в город воду, но решили не учитывать многочисленные повреждения водопровода и канализации, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, оккупанты проложили кабель и запустили насосную станцию в с. Старый Крым для подачи воды в город. Правда, из-за невозможности запуска насосных станций в самом Мариуполе, медленное наполнение водопровода будет только там, где позволит естественный склон.

«Однако есть бесспорное последствие. Неработающая канализация, насосы очистных сооружений и пробое водовода в домах на улицах. Так Мариуполь рискует быстро превратиться в Венецию из дерьма. Но кто об этом думает? Главное - чтобы псевдо мэр на камеры мог открыть кран. А там хоть потоп», – отметил Андрющенко.


Ирина Знась, ZN.ua

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