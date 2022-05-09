В уничтоженном Мариуполе оккупанты имитируют восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения

В разбомбленном Мариуполе роSSийские оккупанты до 9 мая решили подать в город воду, но решили не учитывать многочисленные повреждения водопровода и канализации, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, оккупанты проложили кабель и запустили насосную станцию в с. Старый Крым для подачи воды в город. Правда, из-за невозможности запуска насосных станций в самом Мариуполе, медленное наполнение водопровода будет только там, где позволит естественный склон.

«Однако есть бесспорное последствие. Неработающая канализация, насосы очистных сооружений и пробое водовода в домах на улицах. Так Мариуполь рискует быстро превратиться в Венецию из дерьма. Но кто об этом думает? Главное - чтобы псевдо мэр на камеры мог открыть кран. А там хоть потоп», – отметил Андрющенко.