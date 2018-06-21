Сенцов опроверг слова Москальковой о "лечебном голодании", - адвокат
Украинский режиссер голодовку он не прекращал.
Украинский режиссер Олег Сенцов, продолжающий голодовку в колонии в поселке Лабытнанги, опроверг слова уполномоченного по правам человека в РоSSии Татьяны Москальковой о "лечебном голодании" и наборе веса.
Об этом после встречи с Сенцовым рассказал его адвокат Дмитрий Динзе, передает Радио Свобода.
"По всей видимости, Москалькову мог дезинформировать уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, который регулярно навещает Сенцова", - предположил адвокат.
По словам Динзе, Сенцов рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передать фото уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, когда ее не пустили в колонию и она просила предоставить сведения о здоровье Сенцова.
"Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Никакую голодовку он не прекращал", - рассказал Динзе.
Сенцов находится в отдельной палате медчасти колонии, врачи которой делают все возможное для сохранения его жизни. У него обострились проблемы с сердцем и почками. По свидетельству врачей колонии, кризисная ситуация со здоровьем режиссера может наступить в ближайшее время.
В ответ на заявление ЕСПЧ, который призвал режиссера прекратить голодовку, Сенцов ответил отказом и просил передать "большой привет", напомнив, что его жалоба, которую ЕСПЧ определил как приоритетную, находится без движения уже несколько лет.
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