?Денисова считает, что Сенцова могут кормить принудительно

Основанием для такого заявления стали слова о наборе веса Сенцовым.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг, 21 июня, направила письмо уполномоченному в делах Европейского суда по правам человека, заместителю министра юстиции Ивану Лищине с просьбой подать заявление в ЕСПЧ о нарушении прав Олега Сенцова в РоSSии.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"В отсутствие ведомостей, подтвержденных надлежащими документальными доказательствами, о действительном состоянии здоровья О.Сенцова, учитывая заявления Уполномоченного по правам человека в РоSSийской Федерации Т.Москальковой о наборе в последнее время веса заключенным, существуют основания усматривать применение к гражданину Украины принудительного питания", - говорится в обращении.

Олег Сенцов с 14 мая объявил голодовку в роSSийской колонии, но при этом роSSийский омбудсмен Татьяна Москалькова заявляла, что за последнее время режиссер "набрал два килограмма".

Денисова подчеркивает, что прием пищи против собственной воли является жестоким и унизительным обращением и запрещен международным законодательством.

"Однако, статья 101 Уголовно-исполнительного кодекса РоSSийской Федерации предусматривает принудительное питание осужденного по медицинским показаниям в случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни", - заявила Денисова.

В связи с этим она просит Лещину подать заявление в ЕСПЧ .

Напомним, Европейский суд по правам человека накануне направил запрос правительству РоSSии по информации о соблюдении в отношении Сенцова требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с его голоданием.

ЕСПЧ также попросил до 27 июня предоставить информацию о нынешнем состоянии Сенцова вместе с его медицинской документацией.

В августе 2015 года роSSийский суд признал Сенцова виновным в создании террористического сообщества в Крыму. Режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в роSSийских тюрьмах.