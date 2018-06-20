Сенцов голоданием показал преступления путинского режима - The New York Times

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Голодание незаконно заключенного в РоSSии украинского кинорежиссера Олега Сенцова раскрывает глаза мира на все преступления путинского режима, которые в Кремле хотели бы скрыть за феерией Чемпионата мира по футболу.

Сенцов заслуживает полную поддержку международного сообщества, пишет The New York Times, передает Gazeta.ua.

«В разгар футбольной феерии Чемпионата мира, последние вещи, на которые Владимиру Путину хотелось бы обращать внимание — это права человека, Крым и Украина. Это является хорошей возможностью, чтобы вспомнить о деле Олега Сенцова, украинского кинорежиссера, который уже более месяца голодает в отдаленной сибирской колонии, и напомнить роSSийскому президенту, что его дорогое спортивное шоу не оправдывает преступления правительства», — говорится в сообщении.

Олег Сенцов был осужден в «лучших традициях советской эпохи».

«Выдающиеся кинорежиссеры, роSSийские и международные, заявили о своей поддержке Сенцову; ЕС назвал дело «нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия «, а Европарламент принял резолюцию с требованием немедленно освободить Сенцова и других украинских заключенных», — отмечается в публикации.

Кремль же, как всегда все отрицает, называя следы пыток на узнике результатам его попыток «садомазохизма». А контролируемые Кремлем СМИ заявили, что таким образом Запад хочет подорвать успех проведения в РоSSии Кубке мира по футболу.

«Он, а также его правда, которую он отстаивает, заслуживают полную поддержку Запада, независимо от того, что происходит на роSSийских стадионах — или в уме президента Трампа», — резюмирует The New York Times.


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