Сенцов голоданием показал преступления путинского режима - The New York Times

«Он, а также его правда, которую он отстаивает, заслуживают полную поддержку Запада, независимо от того, что происходит на роSSийских стадионах — или в уме президента Трампа», — резюмирует The New York Times.

Сенцов заслуживает полную поддержку международного сообщества, пишет The New York Times, передает Gazeta.ua.

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.