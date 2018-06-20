Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - ЦПК

Аудитор должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях.

Юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань считает, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте президента с нарушением закона.

Об этом сообщается на сайте ЦПК.

Отмечается, что согласно статье 26 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро", аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях. Жебровский, согласно его официальной биографии, такого опыта не имеет.

"Назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде, - утверждает Щербань. - Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд".

По информации СМИ , Жебривский - давний соратник Петра Порошенко. В начале 2000-х годов он был первым его заместителем в партии "Солидарность".

Напомним, 13 июня Порошенко уволил подавшего в отставку по собственному желанию главу Донецкой ВГА Жебривского и наградил его орденом Ярослава Мудрого. 19 июня Порошенко назначил его аудитором НАБУ.

Свою задачу в составе комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) НАБУ экс-глава ДонВГА видит в том, чтобы "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным".