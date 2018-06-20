Военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области

Операция длилась около двух недель в режиме абсолютной секретности.

Военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области
Фото: Макс Левин

Украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики возле оккупированного поселка слишком близко подходили к укреплениям ООС, и военное командование решило передвинуть позиции и создать "линию безопасности".

"Было спланировано, подготовлено и проведено комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была непростой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что несмотря на сложности, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена.

Отмечается, что операция по занятию новых территорий длилась около 2 недель в режиме абсолютной секретности. В ходе ее выполнения потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее три занятых зимой поселка (Гладосово, Травневое Донецкой области и Новоалександровку - Луганской) официально вычеркнули из списка оккупированных.

Военные взяли под контроль Новоалександровку в конце января. В конце ноября 2017 года ВСУ освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле оккупированной Горловки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маскеВозле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маске
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Военнослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской областиВоеннослужащий покончил с собой на учениях в Черниговской области
На Донбассе погиб уроженец Луганской областиНа Донбассе погиб уроженец Луганской области
Аваков назвал строки обустройства границы с РФ в Харьковской областиАваков назвал строки обустройства границы с РФ в Харьковской области
Военные показали повреждения от обстрела боевиками жилых домов в НовотошковскомВоенные показали повреждения от обстрела боевиками жилых домов в Новотошковском
Возле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранатыВозле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранаты
Возле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейскихВозле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейских
Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"Суд в Донецкой области отпустил роSSийского снайпера, воевавшего за "ДНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости