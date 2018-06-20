Военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области

Операция длилась около двух недель в режиме абсолютной секретности.

Украинские военнослужащие заняли новые территории и продвинулись на 2 км вперед около села Желобок в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики возле оккупированного поселка слишком близко подходили к укреплениям ООС, и военное командование решило передвинуть позиции и создать "линию безопасности".

"Было спланировано, подготовлено и проведено комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона. Для подразделений, обороняющихся на Луганском направлении, эта задача была непростой, ведь несмотря на сложные географические условия, враг постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что несмотря на сложности, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена.

Отмечается, что операция по занятию новых территорий длилась около 2 недель в режиме абсолютной секретности. В ходе ее выполнения потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее три занятых зимой поселка (Гладосово, Травневое Донецкой области и Новоалександровку - Луганской) официально вычеркнули из списка оккупированных.

Военные взяли под контроль Новоалександровку в конце января. В конце ноября 2017 года ВСУ освободили от боевиков и взяли под свой контроль села Гладосово и Травневое возле оккупированной Горловки.