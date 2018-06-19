Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

Активиста вызвал следователь.

Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве
Сергей Стерненко
Фото: facebook.com/sternenko

Активист Сергей Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве левой руки, ранение которой он получил в ходе столкновения с двумя мужчинами около месяца назад.

В своем фейсбуке Стерненко написал, что его выписали из больницы.

"Я возвращаюсь в Одессу, потому что: мне нечего скрывать и я буду всячески способствовать расследованию... меня вызвал следователь, и я приду к нему для участия в воспроизведении событий. И даже если следствие захочет еще раз сделать меня подозреваемым, я сам приду к ним и докажу свою невиновность в суде", - отметил он.

Напомним, 24 мая в Одессе во время драки на улице активист Сергей Стерненко смертельно ранил человека ножом.

По словам активиста, на него напали два человека, но он сумел отбиться. Один из нападавших сбежал и позже был задержан полицией, а второму Стерненко распорол живот ножом, ранение оказалось смертельным.

Сам Стерненко отделался резаной раной руки и сотрясением мозга. Происшествие квалифицировано по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч.1 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Спустя неделю после инцидента Стерненко покинул Одессу для лечения в Киеве.

Это уже третье нападение на Стерненко за последнее время.


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