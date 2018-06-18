Кравчук не верит в возвращение Донбасса в унитарное подчинение

"Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум".

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей не удастся вернуть в унитарное подчинение, предусмотренное Конституцией.

"Мы должны смотреть на ситуацию и думать, какую политику применять в Донецке и Луганске, какая комплексная политика должна быть по Крыму. Эти регионы уже не будут такими, как были, и это следует помнить... Я приведу цитату Гончара, хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: "Чтобы Украина развивалась спокойно и богато, мы должны отрезать от нее раковую опухоль - Донбасс". К чему я это все говорю? Если кому-то придет в голову вернуть части, которые уже фактически отделились, - это будет неэффективно. Следует применить другие возможности, мировой опыт... Если мы попытаемся вернуть и сделать такой, как Киевская область, унитарно подчиненной - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал он в интервью "Украинской правде".

На вопрос о возможности предоставления автономии этим районам, Кравчук ответил: "Возможно, но у меня нет точного ответа. Я говорю, что не может быть такого, как было. Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум".

Что касается Крыма, то Кравчук не исключает его возвращения Украине под давлением международного сообщества в долгосрочной перспективе.

"Но в теорию, что если в Украине станем жить лучше, чем живут в Крыму, то Крым вернется, - не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы станем жить лучше. Во-вторых, там 78% россиян", - сказал он.