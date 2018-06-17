МИД обеспокоен перемещением вооружений РФ в непризнанном Приднестровье
Украина заявила о нарушении Россией своих обязательств в процессе приднестровского урегулирования.
Министерство иностранных дел Украины обеспокоено перемещением роSSийской военной техники по территории непризнанного Приднестровья.
Об этом говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел Украины выражает обеспокоенность действиями РоSSийской Федерации относительно нарушения режима Зоны безопасности приднестровского конфликта, в частности несанкционированным перемещением 14 июня 2018 года военной техники и вооружений Оперативной группы роSSийских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова в сопровождении "правоохранительных органов" непризнанного образования", - говорится в документе.
Украина заявила о нарушении Россией своих обязательств в процессе приднестровского урегулирования.
"Невыполнение роSSийской стороной взятых на себя обязательства подрывает доверие между участниками переговорного процесса и создает атмосферу напряженности в региональном измерении", - заявили в МИД.
В министерстве подчеркнули, что Украина последовательно поддерживает позицию правительства Республики Молдова о необходимости полного и безусловного вывода роSSийских войск с территории страны в соответствии с решениями Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года.
Накануне в Приднестровье возле украинской границы заметили роSSийскую военную технику. По маршруту Тирасполь - Рыбница прошли три колонны с различными типами военной и бронетанковой техники.
Напомним, Черноморский флот РоSSии приведен в повышенную боевую готовность якобы из-за возможных провокаций Украины во время ЧМ-2018 по футболу, который проходит в РФ.
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Политика
17.06.2018 09:13