РоSSийские военные озабочены тем, что ВСУ могут атаковать зоны действия орудий и ракетно-артиллерийского огня в Белгородской области, поэтому они будут пытаться удержать свои позиции, а также продолжить атаковать позиции наших защитников. Об этом говорится в докладе Института изучения войны США .

Белгород – ключевой узел снабжения оккупантов. Поэтому их группировка вокруг Харькова пытается удержать свои позиции и не допустить продвижение ВСУ на север. В этом случае ситуация отличается от выхода рашистов из Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они вернулись на территорию РФ.

"РоSSияне также могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом", - прогнозируют аналитики.