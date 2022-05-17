РоSSияне обеспокоены тем, что ВСУ могут атаковать их позиции в Белгороде — ISW

Этот город считается ключевым узлом снабжения оккупантов, информирует ZN.ua.

РоSSияне обеспокоены тем, что ВСУ могут атаковать их позиции в Белгороде — ISW
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские военные озабочены тем, что ВСУ могут атаковать зоны действия орудий и ракетно-артиллерийского огня в Белгородской области, поэтому они будут пытаться удержать свои позиции, а также продолжить атаковать позиции наших защитников. Об этом говорится в докладе Института изучения войны США.

Белгород – ключевой узел снабжения оккупантов. Поэтому их группировка вокруг Харькова пытается удержать свои позиции и не допустить продвижение ВСУ на север. В этом случае ситуация отличается от выхода рашистов из Киевской, Черниговской и Сумской областей, когда они вернулись на территорию РФ.

"РоSSияне также могут надеяться провести контрнаступление, чтобы отступить на юг, к Харькову, хотя такая попытка вряд ли увенчается успехом", - прогнозируют аналитики.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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