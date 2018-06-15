Боевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем

Инцидент произошел днем в оккупированном н.п. Пикузы (бывший Коминтерново).

Боевики открыли "предупредительный" огонь в строну наблюдателей ОБСЕ под Мариуполем
Архивное фото
Фото: facebook.com/ato.news

В Донецкой области боевики обстреляли патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Инцидент произошел 14 июня днем в оккупированном населенном пункте Пикузы (бывший Коминтерново), недалеко от Мариуполя.

"В 14:03 патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился в н.п. Пикузы (23 км к северо-востоку от Мариуполя) на перекрестке дорог T-0519 и C-051235, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Один из наблюдателей, находившийся в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в военной одежде, которые стояли на расстоянии около 50 м южнее дороги. У одного из них был при себе автомат АК-74.

"Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45 градусов в направлении патруля. Затем вооруженный мужчина сделал 2-3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45 градусов в направлении патруля. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги C-051235", - сообщили в СММ ОБСЕ

По словам наблюдателей, огонь имел "предупредительный"характер, чтобы заставить их покинуть данный район.

"Патруль СММ незамедлительно уехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ.


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