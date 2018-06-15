Мэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группы

Руслану Марцинкиву не понравился эпатаж дуэта "Хамерман уничтожает вирусы".

Мэр Ивано-Франковска велел освятить дворец Потоцких после выступления панк-группы
Фото: facebook.com/Руслан Марцінків

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился освятить дворец Потоцких из-за выступления в нем группы "Хамерман уничтожает вирусы".

"После вчерашнего выступления во дворце Потоцкого поручил В.Гайдару [директор коммунального предприятия, которое управляет дворцом] освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко, гарантировали соблюдение моральных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, учитывая обвинения в политическом преследовании организаторов???" - написал мэр в фейсбуке и прикрепил фото с выступления группы "Хамерман уничтожает вирусы".

Эпатажная панк-группа "Хамерман уничтожает вирусы" выступила во дворце Потоцких в рамках фестиваля Porto Franko.

Дворец Потоцких в Ивано-Франковске – памятник архитектуры местного значения, построенный в XVII веке. По сообщению корреспондента LB.ua, здание находится в очень плохом состоянии. Одно время он был продан частному владельцу, но затем снова передан городу.

В феврале Марцинкив счел, что реклама женского нижнего белья в центре Ивано-Франковска неприличная, и поручил снять ее.


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