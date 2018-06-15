РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине

Романа Терновского объявили членом "Правого сектора".

Следственный комитет РоSSийской Федерации передал в суд уголовное дело в отношении гражданина Украины Романа Терновского.

На сайте СК РФ он назван членом "Правого сектора", но в партии говорили, что Терновский никогда членом ПС не был, хотя симпатизировал политсиле.

"По версии следствия, в 2015-2016 годах на территории Украины Терновский занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора», а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов РоSSийской Федерации. В частности, 15 февраля 2016 года в районе пункта пропуска «Гоптовка» на роSSийско-украинской границе в Харьковской области Терновский в нарушение имеющихся между Россией и Украиной договоренностей о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, а также о беспрепятственном транзите транспорта участвовал в акции «Медвежья блокада»", - сказано в сообщении.

Также утверждается, что 12 июня 2016 года Терновский с соратниками провели акцию по блокированию мероприятий в честь Дня РоSSии в Генконсульстве РФ в Харькове.

Терновскому вменяют и пропаганду деятельности "Правого сектора" среди проживающих в РоSSии.

В октябре прошлого года Терновский был задержан в Ростове-на-Дону.