Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

"Время истекает, и он может умереть".

Стивен Кинг призвал освободить Сенцова
Фото: fakty.ictv.ua

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.

"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в РоSSии. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в твиттере.

Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5

— Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от РоSSии и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.


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