Стивен Кинг призвал освободить Сенцова

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал освободить украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова.
"Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32-ой день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America в призыве освободить этого украинского режиссера, незаконно заключенного в РоSSии. Время истекает, и он может умереть за свои взгляды", - написал Кинг в твиттере.
Он поделился ссылкой на заявление организации американских писателей PEN America с требованием освободить Сенцова. Среди подписантов этого заявления - известный писатель Салман Рушди.
Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.
Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от РоSSии и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.
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