В Грузии определились со следующим премьером

Мамука Бахтадзе считается близким другом старшего сына Бидзины Иванишвили.

14 июня, через день после ухода с должности главы правительства Георгия Квирикашвили, правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата в премьеры страны. Им стал 36-летний и.о. министра финансов и бывший гендиректор "Грузинских железных дорог" Мамука Бахтадзе.

Как передает "Би-би-си" со ссылкой на лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, партия поддержала кандидатуру Бахтадзе единогласно.

Издание предполагает, что выбор Бахтадзе, имеющего лишь небольшой опыт в политике, - это личное решение председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

62-летний бизнесмен и самый богатый человек в Грузии Бидзина Иванишвили в 2012-2013 годах возглавлял правительство страны, после чего объявил об уходе из политики. Но многие эксперты говорили тогда, что экс-премьер продолжал и после ухода контролировать реальные рычаги власти в стране.

Если новый кабинет министров будет утвержден парламентом, Мамука Бахтадзе сменит на должности премьера Георгия Квирикашвили, ушедшего накануне в отставку. Как объяснил Квирикашвили, одной из причин стали расхождения с правящей командой и Бидзиной Иванишвили.

Отставка премьера по конституции Грузии означает уход в отставку всего правительства. Кандидата в новые премьеры выдвигает политическая сила, получившая наилучшие результаты на выборах. В этом случае это правящая партия "Грузинская мечта".

Новому правительству нужно получить поддержку как минимум 76 из 150 депутатов, то есть более половины голосов. У правящей партии большинство в парламенте, поэтому Бахтадзе и новый кабинет министров, как ожидается, получат необходимую поддержку законодателей.

Доктор технических наук Бахтадзе занимал должность министра финансов Грузии с ноября прошлого года. До этого более четырех лет он был гендиректором "Грузинских железных дорог", а с 2010 по 2012 годы был гендиректором Международной энергетической корпорации.

Сам Бахтадзе после объявления его кандидатом в премьеры заявил, что видение, которое он представит в парламенте в ближайшем будущем, основано на нескольких принципах. В первую очередь - реализация исторического выбора грузинского народа и полноценная интеграция Грузии в евроатлантическое пространство.

Бахтадзе обещает также осуществление инновационных реформ, дальнейшее укрепление демократических институтов и называет приоритетами будущего правительства инвестиции и реформирование сферы образования. Он также отметил, что Грузии нужны небольшие, но гибкие и эффективные правительственные ведомства.

Довольно жесткую оценку происходящему дал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Я думаю, этот период маскарада, когда непонятно нашему обществу и нашим зарубежным партнерам, по какому принципу выбираются премьер-министры, должен завершится", - заявил Маргвелашвили.

Он считает, что премьером страны должен стать Иванишвили.

"Если мы говорим о европейском выборе и формировании европейского государства, там премьер-министры - лидеры правящей партии. Соответственно, Бидзина Иванишвили как лидер правящей партии должен стать премьер-министром, если мы говорим об ответственной политике и формировании понятного обществу государственного процесса", - заявил президент.

По данным опроса Международного Республиканского Института (IRI), проведенного в апреле этого года, лишь 9% опрошенных оценивают Бахтадзе положительно, 22% - отрицательно, а 55% и вовсе о нем не слышали.