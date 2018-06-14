Полиция открыла огонь по автомобилю, который пытался прорваться в зону ООС

Командующий ООС Сергей Наев намерен наградить полицейского.

Полицейские на блокпосту в районе проведения операции объединенных сил на границе с Харьковской областью открыли огонь по автомобилю, который пытался прорваться в район проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 14 июня.

Инцидент произошел вечером в среду, 13 июня. Водитель автомобиля Toyota Camry отказался выполнять требования полицейского остановиться, предъявить документы и транспортное средство для проверки.

Однако водитель, которым оказался житель Харькова, проигнорировал требования дорожных знаков, разметки и требования работников Национальной полиции об остановке, увеличил скорость и пытался спешно покинуть блокпост.

Полицейские с применением штатного вооружения пресекли попытку бесконтрольного въезда через блокпост в район проведения ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.new

"Предупредительный выстрел вверх и два прицельных попадания в колесо автомобиля оказались более действенными для правонарушителей. Через мгновение водитель и пассажиры автомобиля были переданы в соответствующие органы, где осуществляется углубленная проверка их деятельности и проводится квалифицированная правовая оценка их действиям", - говорится в сообщении.

Командующий Объединенными силами Сергей Наев принял решение о награждении сотрудника полиции, который нес службу на блокпосту и прекратил правонарушение.