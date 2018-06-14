Порошенко потерял надежду на освобождение Россией украинских политзаключенных к ЧМ-2018
"Похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля".
Президент Петр Порошенко приветствовал принятую Европарламентом в четверг резолюцию с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.
"Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, которых продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал он в фейсбуке.
Порошенко отметил, что Украина борется за освобождение каждого украинского политзаключенного.
"Чемпионат мира по футболу в РоSSии мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля", - отметил он.
Напомним, ЧМ-2018 по футболу откроется матчем РоSSия - Саудовская Аравия в 18:00 14 июня.
Украина еще в начале апреля предложила обменять 23-х задержанных граждан РоSSии на украинских политзаключенных в РФ, но ответа от Кремля не дождалась.Наиболее известные украинский политзаключенный в РоSSии - режиссер Олег Сенцов - голодает с 14 мая.
9 июня Порошенко и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопрос освобождения украинских политзаключенных.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
14.06.2018 11:14
14.06.2018 12:25