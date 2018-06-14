Порошенко потерял надежду на освобождение Россией украинских политзаключенных к ЧМ-2018

"Похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля".

Президент Петр Порошенко приветствовал принятую Европарламентом в четверг резолюцию с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях.

"Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, которых продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал он в фейсбуке.

Порошенко отметил, что Украина борется за освобождение каждого украинского политзаключенного.

"Чемпионат мира по футболу в РоSSии мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля", - отметил он.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу откроется матчем РоSSия - Саудовская Аравия в 18:00 14 июня.

Украина еще в начале апреля предложила обменять 23-х задержанных граждан РоSSии на украинских политзаключенных в РФ , но ответа от Кремля не дождалась.Наиболее известные украинский политзаключенный в РоSSии - режиссер Олег Сенцов - голодает с 14 мая.

9 июня Порошенко и президент РоSSии Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вопрос освобождения украинских политзаключенных.