Геращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производства
"Это в первую очередь не физическая, а интеллектуальная охрана".
Депутат от "Народного Фронта" Антон Геращенко вместе с коллегами зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий создание Национальной службы защиты участников уголовного производства.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент LB.ua.
По словам Геращенко, эта служба будет заниматься защитой свидетелей и потерпевших.
"Этот законопроект, если мы его примем, а я уверен, что мы его примем, создаст Национальную службу защиты участников уголовного производства. Именно эта служба будет годами заниматься защитой тех или иных людей", - отметил он.
"Например, сейчас НАБУ, Нацполиция, или СБУ расследует какое-то преступление. Человек дал показания против какого-то подонка. Передали дело в суд. И что дальше? Почему СБУ, Национальная полиция, НАБУ, или СБУ должны продолжать защищать этого человека своими силами, если ему потребуется защита на 5-10 лет? Это должна делать независимая, эффективная служба, которая будет использовать европейские средства и методы охраны. Это в первую очередь не физическая, а интеллектуальная охрана", - добавил Геращенко.
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