?Геращенко предложил создать службу защиты свидетелей и участников уголовного производства

"Это в первую очередь не физическая, а интеллектуальная охрана".

Депутат от "Народного Фронта" Антон Геращенко вместе с коллегами зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий создание Национальной службы защиты участников уголовного производства.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве , передает корреспондент LB.ua.

По словам Геращенко, эта служба будет заниматься защитой свидетелей и потерпевших.

"Этот законопроект, если мы его примем, а я уверен, что мы его примем, создаст Национальную службу защиты участников уголовного производства. Именно эта служба будет годами заниматься защитой тех или иных людей", - отметил он.