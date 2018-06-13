Зятю короля Испании предписали самому выбрать тюрьму для отбытия наказания

Ундаргарин "может явиться в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает".

Зятю короля Испании предписали самому выбрать тюрьму для отбытия наказания
Иньяки Урдангарина
Фото: lenta.ru

Судебные власти испанского города Пальмы дали зятю испанского короля, мужу инфанты Кристины Иньяки Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму для отбытия наказания.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на испанский телерадиоканал РТВЕ.

Отмечается, что Ундаргарин "может явиться в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает".

Накануне Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения.

В отношении Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.

Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.

Напомним, 12 июня Верховный суд Испании сократил тюремный срок Урдангарину на пять месяцев.


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