Зятю короля Испании предписали самому выбрать тюрьму для отбытия наказания
Ундаргарин "может явиться в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает".
Судебные власти испанского города Пальмы дали зятю испанского короля, мужу инфанты Кристины Иньяки Ундаргарину пять дней на то, чтобы он добровольно явился в тюрьму для отбытия наказания.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на испанский телерадиоканал РТВЕ.
Отмечается, что Ундаргарин "может явиться в любую тюрьму Испании, в какую только пожелает".
Накануне Верховный суд Испании признал его виновным по коррупционному делу, связанному с фондом Ноос, и приговорил к пяти годам и восьми месяцам заключения.
В отношении Урдангарина были выдвинуты обвинения в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета.
Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию среди чиновников на Балеарских островах.
Напомним, 12 июня Верховный суд Испании сократил тюремный срок Урдангарину на пять месяцев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.06.2018 13:07