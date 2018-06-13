Трамп показал Ким Чен Ыну видео про будущее КНДР

Лидеры обеих стран показаны в ролике как лица, меняющие ход истории.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеоролик, который, по его словам, он показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре 12 июня.

Ролик также опубликован в Facebook Белого дома.

"Вот видео под названием "История одной возможности", которое я показал Ким Чен Ыну на саммите в Сингапуре", - написал Трамп.

Видеоролик длится чуть больше четырех минут, в нем есть лишь один титр - ролик сделан некоей "A Destiny Pictures Production", а главными действующими лицами указаны Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Видео начинается с закадрового голоса, который говорит о том, что из 7 млрд человек на Земле лишь небольшое количество людей сможет оставить после себя большое влияние и совсем немногие смогут изменить ход истории. При этом показаны Трамп и Ким Чен Ын.

В ролике показываются перспективы развития КНДР в будущем, чередуются цветные кадры - достижения развитых стран и черно-белые - нищета, запуски ракет, пустые полки магазинов. "Сделает ли этот лидер выбор в пользу развития своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа? Пожмет ли он руку мира и будет ли наслаждаться процветанием, которого никогда прежде не видел? Прекрасная жизнь или еще большая изоляция? Какой путь он выберет?" -спрашивает закадровый голос.

"Надеюсь, что он вам понравился. Мне показалось, что он хорош. Я показал его [ролик] ему [Ким Чен Ыну] сегодня в конце встречи. Мне кажется, что ему понравилось", - приводит Bloomberg слова Трампа. Представитель Совета национальной безопасности сообщила агентству, что ролик был подготовлен советом для того, чтобы продемонстрировать выгоды от полной денуклеаризациии.

В Сингапуре 12 июня прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР . Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита подписали соглашение, согласно которому Вашингтон и Пхеньян обязуются развивать двусторонние отношения и достичь мира на Корейском полуострове совместными усилиями. Ким Чен Ын в очередной раз заявил о своей приверженности по денуклеаризации КНДР , а также готовности ликвидировать испытательный полигон Пхунгери. Трамп при этом пообещал прекратить военные учения у берегов Корейского полуострова, которые США проводили вместе с Южной Кореей.