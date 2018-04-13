Гройсман не собирается вступать в какую-либо партию

"Не думаю, что какое-то давление может быть эффективным по отношению ко мне".

Гройсман не собирается вступать в какую-либо партию
Фото: ukr.media

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не собирается вступать в какую-либо партию.

Об этом он сказал в комментарии 112 каналу.

"Я не планирую присоединяться ни к какой политической силе. Я не являюсь членом ни одной политической партии, и в мои планы на сегодня это не входит", - заявил Гройсман.

По данным LB.ua, на Банковой рассматривают вариант со смещением Владимира Гройсмана с должности премьера и назначение его на пост председателя новой объединенной партии власти, и ему уже предъявили ультиматум по замене четырех министров от БПП.

Однако Гройсман утверждает, что давлением от него ничего добиться не удастся. "На меня может влиять только мое желание менять ситуацию в стране, больше ничего. Поэтому я не думаю, что какое-то давление, зарождающееся у кого-то в мыслях, может быть эффективным по отношению ко мне", - заявил он в пятницу.

Напомним, что Гройсман возглавляет правительство Украины с 14 апреля 2016 года. В ближайшее время ему предстоит отчет перед Верховной Рады за второй год работы.


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