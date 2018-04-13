Турчинов: оснований для отставки Кабмина сегодня нет
"У нас есть в стране премьер-министр. Поэтому я не понимаю разговоры вокруг всего этого".
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает что оснований для отставки Кабинета министров сегодня нет.
Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.
"У нас есть в стране премьер-министр. Поэтому я не понимаю разговоры вокруг всего этого", - сказал Турчинов, отвечая на вопрос о ранее проступавших ему предложениях занять пост главы Правительства.
В то же время, Секретарь СНБО уверен, что отставки Кабмина Владимира Гройсмана не будет.
"Я не вижу сегодня оснований для отставки Правительства", - добавил он.
Напомним, в предстоящую среду, 18 апреля, комитет Рады по экономической политике заслушает отчёт Кабмина. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование парламента. В комментарии LB.ua Гройсман заявил, что уверен в том, что Верховная Рада его не уволит.
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