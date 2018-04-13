Турчинов: оснований для отставки Кабмина сегодня нет

"У нас есть в стране премьер-министр. Поэтому я не понимаю разговоры вокруг всего этого".

Турчинов: оснований для отставки Кабмина сегодня нет
Александр Турчинов
Фото: стоп-кадр видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает что оснований для отставки Кабинета министров сегодня нет.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"У нас есть в стране премьер-министр. Поэтому я не понимаю разговоры вокруг всего этого", - сказал Турчинов, отвечая на вопрос о ранее проступавших ему предложениях занять пост главы Правительства.

В то же время, Секретарь СНБО уверен, что отставки Кабмина Владимира Гройсмана не будет.

"Я не вижу сегодня оснований для отставки Правительства", - добавил он.

Напомним, в предстоящую среду, 18 апреля, комитет Рады по экономической политике заслушает отчёт Кабмина. Затем этот вопрос будет вынесен на голосование парламента. В комментарии LB.ua Гройсман заявил, что уверен в том, что Верховная Рада его не уволит.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
После отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИПосле отравления Скрипалей чиновнику в РФ написали "посылка доставлена", - СМИ
К Надежде Савченко приезжала скорая помощьК Надежде Савченко приезжала скорая помощь
Парасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млнПарасюк рассказал, за что ему предлагали около $2 млн
В Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтерыВ Сирии снова применили химическое оружие, не менее 70 погибших, - волонтеры
Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"Сурков предсказал РоSSии войны и века "геополитического одиночества"
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: механизма для запуска досрочных выборов сегодня нетАваков: механизма для запуска досрочных выборов сегодня нет
Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"Гройсман: "Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?"
Турчинов назвал ядерное разоружение исторической ошибкой УкраиныТурчинов назвал ядерное разоружение исторической ошибкой Украины
Турчинов задекларировал 2,6 млн гривен доходов за 2017 годТурчинов задекларировал 2,6 млн гривен доходов за 2017 год
Холодницкий решил защищаться от отставки перед дисциплинарной комиссиейХолодницкий решил защищаться от отставки перед дисциплинарной комиссией
Министр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в УкраинеМинистр Кабмина призвал Запад расширить поддержку реформ в Украине
Главарь "ДНР" просил Савченко отдать ему ТурчиноваГлаварь "ДНР" просил Савченко отдать ему Турчинова
Комитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в РадуКомитет по нацбезопасности сегодня подготовит закон о запрете ношения оружия в Раду
Сторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки ПорошенкоСторонники Саакашвили на Майдане требуют отставки Порошенко
В марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - ТурчиновВ марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - Турчинов
Последние новости
Подгружаем последние новости