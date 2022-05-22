Отказ от всего роSSийского: для Литвы сегодня особый день

Литва прекратила импортные поставки роSSийской электроэнергии с 22 мая. В страну также больше не поставляется роSSийские газ и нефть. Об этом заявили в Минэнерго Литвы.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в РоSSии электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO, прекращается», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Раньше в Литву поступало 17% электроэнергии, необходимой для потребления внутри страны. Теперь власти решили заменить ее внутренним производством, а также импортировать из Латвии, Польши и Швеции.

Напомним, что власти Литвы сообщили об отказе от электричества из РоSSии еще 20 мая. А сегодня, 22 мая, это решение вступило в силу.