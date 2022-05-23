«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе призвал мировых чиновников каждый день чем-то помогать Украине, чтобы их нынешние проблемы не стали второстепенными.

«Я знаю, что у вас есть свои государства, свои вопросы. Но я думаю, что мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине. Поэтому я очень вас прошу, каждое утро, кроме своих проблем, задайте себе вопрос: Что ты сделал для Украины сегодня?», - сказал он.

Президент добавил, что у Украины очень мало времени, поэтому миру нужно объединиться.