«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе
Президент намекнул, что иначе будничные хлопоты могут оказаться другими, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе призвал мировых чиновников каждый день чем-то помогать Украине, чтобы их нынешние проблемы не стали второстепенными.
«Я знаю, что у вас есть свои государства, свои вопросы. Но я думаю, что мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине. Поэтому я очень вас прошу, каждое утро, кроме своих проблем, задайте себе вопрос: Что ты сделал для Украины сегодня?», - сказал он.
Президент добавил, что у Украины очень мало времени, поэтому миру нужно объединиться.
«И я уверен, никто не понимает сколько времени есть у Европы и мира. Я не буду с каждым отдельно говорить именно потому, что на сегодняшний день мир объединен из-за этой угрозы. из-за войны из-за русской агрессии мир объединен. Я благодарен. И я хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот кулак, которого боится РФ», – добавил он.