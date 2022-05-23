«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе

Президент намекнул, что иначе будничные хлопоты могут оказаться другими, информирует ZN.ua.

«Каждое утро задайте себе вопрос: что ты сделал для Украины сегодня?»: Зеленский в Давосе
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе призвал мировых чиновников каждый день чем-то помогать Украине, чтобы их нынешние проблемы не стали второстепенными.

«Я знаю, что у вас есть свои государства, свои вопросы. Но я думаю, что мы можем потерять эти ценности в мире, если мы потеряем их в Украине. Поэтому я очень вас прошу, каждое утро, кроме своих проблем, задайте себе вопрос: Что ты сделал для Украины сегодня?», - сказал он.

Президент добавил, что у Украины очень мало времени, поэтому миру нужно объединиться.

«И я уверен, никто не понимает сколько времени есть у Европы и мира. Я не буду с каждым отдельно говорить именно потому, что на сегодняшний день мир объединен из-за этой угрозы. из-за войны из-за русской агрессии мир объединен. Я благодарен. И я хочу, чтобы вы не потеряли это единение. Это тот кулак, которого боится РФ», – добавил он.


Ирина Знась, ZN.ua

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