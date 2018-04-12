Глава НКРЭКУ подал заявку на конкурс по отбору новых членов регулятора

У него недостаточно опыта, что пройти в новый состав комиссии.

Глава НКРЭКУ подал заявку на конкурс по отбору новых членов регулятора

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, чей срок полномочий заканчивается в мае, подал заявку на конкурс по отбору новых членов регулятора.

Об этом сообщил народный депутат Лев Пидлесецкий.

"Славный глава НКРЭКУ отправился еще раз на конкурс, чтобы остаться еще на 7 лет. Но одна проблема, закон о НКРЭКУ не допускает к участию в конкурсе кандидатов, которые не имеют опыта в энергетике менее 5 лет", - написал он в фейсбуке.

Дмитрий Вовк до 2014 года не работал в сфере энергетики, поэтому формально не подходит под условия конкурса.

Напомним, Вовк был назначен на должность и.о. главы НКРЭКУ в конце декабря 2014 года, а с июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

Осенью 2016 года Верховная Рада приняла закон о независимом регуляторе в сфере электроэнергии и коммунальных услуг. Согласно документу, действующие председатель и члены регулятора должны быть уволены в срок от шести до 18 месяцев со дня вступления закона в силу (8 декабря 2016 года). Очередность увольнения главы и членов НКРЭКУ закон оставил на усмотрение президента.

Порошенко решил, что уволит Вовка последним.


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