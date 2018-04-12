Украина собирается покинуть уставные органы СНГ
Украинские законы, принятые в рамках Содружества, пересмотрят.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина покинет уставные органы Содружества Независимых Государств.
Об этом он заявил в ходе Киевского форума безопасности, передаёт корреспондент LB.ua.
"С учетом того, что Украина никогда не была и не является членом СНГ, и с учетом отказа СНГ осудить роSSийскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили официальное предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ", - заявил Порошенко.
Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГ.
"Одновременно должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, принятая в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства", - подчеркнул он.
Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
12.04.2018 12:01