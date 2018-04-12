Украина собирается покинуть уставные органы СНГ

Украинские законы, принятые в рамках Содружества, пересмотрят.

Украина собирается покинуть уставные органы СНГ
Фото: www.belvpo.com

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина покинет уставные органы Содружества Независимых Государств.

Об этом он заявил в ходе Киевского форума безопасности, передаёт корреспондент LB.ua.

"С учетом того, что Украина никогда не была и не является членом СНГ, и с учетом отказа СНГ осудить роSSийскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили официальное предложение о прекращении нашего участия в уставных органах СНГ", - заявил Порошенко.

Это решение также будет предусматривать закрытие украинских представительств в СНГ.

"Одновременно должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, принятая в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам государства", - подчеркнул он.

Напомним, Украина, которая так и не ратифицировала устав СНГ от 1993 года, числится в содружестве, но не платит членские взносы и сотрудничество в рамках СНГ свела к минимуму.


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