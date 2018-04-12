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2018-04-12
ГПУ и СБУ пришли с обыском в головной офис "Укрзализныци"
Следственные действия проходят в рамках ранее открытых уголовных производств.
Фото: 112.ua
Генпрокуратура и СБУ проводят следственные действия в головном офисе "Укрзализныци" по улице Тверской, 5 в Киеве.
Об этом сообщает сама "Укрзализныця".
Отмечается, что обыск проводится в рамках ранее открытых уголовных производств, а руководство УЗ помогает следователям.
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