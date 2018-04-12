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ГПУ и СБУ пришли с обыском в головной офис "Укрзализныци" Следственные действия проходят в рамках ранее открытых уголовных производств. Фото: 112.ua Генпрокуратура и СБУ проводят следственные действия в головном офисе "Укрзализныци" по улице Тверской, 5 в Киеве . Об этом сообщает сама "Укрзализныця". Отмечается, что обыск проводится в рамках ранее открытых уголовных производств, а руководство УЗ помогает следователям.

LB.ua

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