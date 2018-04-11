Германия сменила уполномоченного по отношениям со странами бывшего СССР
34-летний Дирк Визе стал преемником 74-летнего Гернота Эрлера.
В среду, 11 апреля, правительство Германии утвердило депутата бундестага 34-летнего Дирка Визе своим новым уполномоченным по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" (в том числе Украиной) и Центральной Азии.
В этой должности он стал преемником 74-летнего Гернота Эрлера, который, имея парламентский стаж в 30 лет, на выборах в 2017 году более не претендовал на депутатский мандат.
Дирк Визе - представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
"Визе в увлечении Россией пока замечен не был, и неизвестно, понимает ли по-русски", - пишет DW.
После окончания школы в Брилоне Дирк Визе изучал право в университетах Марбурга и Мюнстера. В 2003 году в возрасте 20 лет вступил в СДПГ, сделал карьеру на коммунальном уровне, оказавшись самым молодым сотрудником местной мэрии.
В 2010 году он стал референтом депутата бундестага Франца Мюнтеферинга - влиятельного деятеля СДПГ, одно время занимавшего пост вице-канцлера в первом правительстве Ангелы Меркель. Три года спустя и сам Визе был избран депутатом бундестага по партийному списку социал-демократов.
В составе бундестага прежнего созыва он был членом парламентских комитетов по экономике и энергетике, а также праву и защите прав потребителей. С января прошлого года Визе некоторое время занимал пост парламентского статс-секретаря в министерстве экономики и энергетики. В составе бундестага текущего 19-го созыва он входит в комитет по продовольствию и сельскому хозяйству.
На парламентском сайте Дирка Визе размещены ссылки на несколько сотен публикаций, так или иначе связанных с деятельностью этого депутата. Но нет ни одной статьи, где бы речь шла о взглядах Визе на РоSSию или его отношении к роSSийскому президенту. Сам он тоже ни в одном из своих выступлений с парламентской трибуны, также имеющихся на сайте, на эти темы не высказывался.
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