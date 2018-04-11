Новиков: При жизни Путина РоSSия вряд ли отдаст Крым и Донбасс

Президент РФ Владимир Путин пока находится у «руля» РоSSии, Украине вряд ли стоит рассчитывать на добровольное возвращение Крыма и Донбасса.

Об этом сказал в эфире телеканала «Прямой» роSSийский адвокат Илья Новиков, передает Сегодня.

По его словам, несмотря на санкции Запада, пока жив Путин – РоSSия не откажется от Донбасса и Крыма и по этим вопросам вряд ли пойдет на уступки.

«Что мы называем серьезными уступками? Если мы говорим о чем-то в масштабах возвращения Крыма, то понятно, что при жизни Путина Крым не вернут. Если мы говорим о честном и окончательном выходе РоSSии из Донбасса, я подозреваю, что, опять же, при жизни Путина добровольно РоSSия из него не выйдет», – сказал Новиков.

Он отметил, что санкции очень больно бьют по РоSSии.