Новиков: При жизни Путина РоSSия вряд ли отдаст Крым и Донбасс

Илья Новиков

Президент РФ Владимир Путин пока находится у «руля» РоSSии, Украине вряд ли стоит рассчитывать на добровольное возвращение Крыма и Донбасса.

Об этом сказал в эфире телеканала «Прямой» роSSийский адвокат Илья Новиков, передает Сегодня.

По его словам, несмотря на санкции Запада, пока жив Путин – РоSSия не откажется от Донбасса и Крыма и по этим вопросам вряд ли пойдет на уступки.

«Что мы называем серьезными уступками? Если мы говорим о чем-то в масштабах возвращения Крыма, то понятно, что при жизни Путина Крым не вернут. Если мы говорим о честном и окончательном выходе РоSSии из Донбасса, я подозреваю, что, опять же, при жизни Путина добровольно РоSSия из него не выйдет», – сказал Новиков.

Он отметил, что санкции очень больно бьют по РоSSии.

«Они действуют, конечно. Это очень заметно по нервозности. Глядя со стороны, «троллинг», которым занимаются кремлевские ведомства разные и госканалы наши любимые, и МИД РоSSии, государственный «троллинг» часто путают с появлением какого-то серьезного месседжа в политике и с нервозностью, в том числе. Изнутри очень хорошо заметно, где «троллинг», где на грани истерики или за гранью истерики выступления представителей РоSSии в ООН или просто на брифинге в Москве, а где проявление реальной нервозности и реального дискомфорта. Санкции ведут к дискомфорту и вызывают реальную нервозность», – подчеркнул адвокат.


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