В Николаеве убили бывшего начальника местной таможни

Подозревают должника убитого.

В Николаеве убили бывшего начальника местной таможни
Фото: novosti-n.org

Оперативники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Николаевской области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом пишут местные издания "Преступности.Нет" и "Новости-Н" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Поляков исчез 3 апреля. По словам его жены, в тот день у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В ходе следствия полицейские вышли на двух подозреваемых, один из которых задолжал Полякову 50 тысяч евро. По предварительным данным, убийство произошло в связи с нежеланием отдавать деньги.

По имеющейся информации, они рассказали следствию, что 3 апреля назначили Полякову встречу с целью якобы вернуть долг. После того, как он встретился со злоумышленниками, они его избили, после чего задушили "удавкой". Внедорожник Полякова Toyota Land Cruiser сотрудники полиции обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов и изъяли.

Тело Полякова ищут в месте, которое указали задержанные.

По факту случившегося начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Артур Поляков возглавлял Николаевскую таможню в 2010-2014 годах.


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