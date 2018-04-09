Порошенко встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем

Разговор снова шел о единой поместной церкви в Украине.

Президент Петр Порошенко во время поездки в Стамбул в понедельник, 9 апреля, встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Пресс-служба главы государства сообщила, что Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху.

Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания в Украине единой поместной православной церкви.

Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.

16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.

После смерти митрополита Владимира в 2014 году зашел в тупик процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.