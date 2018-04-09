Порошенко встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем
Разговор снова шел о единой поместной церкви в Украине.
Президент Петр Порошенко во время поездки в Стамбул в понедельник, 9 апреля, встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем.
Пресс-служба главы государства сообщила, что Порошенко рассказал церковнослужителю о своем недавнем визите в Мариуполь и Волноваху.
Также Порошенко в очередной раз отметил важность создания в Украине единой поместной православной церкви.
Напомним, в прошлом году Порошенко говорил, что князь Владимир Великий принял христианскую веру от Константинопольской церкви, и поэтому именно от нее Украина ждет признания автокефалии для поместной церкви.
16 июня 2016 года Верховная Рада направила обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви. В частности, Рада попросила Варфоломея издать томос (указ) об автокефалии Православной церкви в Украине.
После смерти митрополита Владимира в 2014 году зашел в тупик процесс сближения УПЦ КП и УПЦ МП. В 2015 году была предпринята попытка объединения УПЦ КП и УАПЦ, но и она завершилась ничем.
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