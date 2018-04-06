Николаевского чиновника, арестованного за печать фальшивых документы, выпускают под залог

Сумму залога снизили с 3 млн гривен до 88 тысяч.

Николаевского чиновника, арестованного за печать фальшивых документы, выпускают под залог
Фото: news.pn

Апелляционный суд Николаевской области в пятницу, 6 апреля, уменьшил сумму залога николаевскому чиновнику Александру Кондратьеву, которого подозревают в изготовлении фальшивых паспортов, с 3 млн гривен до 88,1 тыс. грн. После чего деньги за него были внесены, пишет местное издание "Преступности.Нет".

Однако из-за бюрократических проволочек он проведет выходные в СИЗО и на свободу выйдет ориентировочно во вторник, 10 апреля.

Начальник отдела по организации оборонной и мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Николаевского горсовета Александр Кондратьев был задержан 22 марта. Вместе с ним задержаны еще несколько человек.

24 марта Заводский районный суд Николаева арестовал Кондратьева с залогом 3 млн гривен. Такой же залог назначили еще одному подозреваемому. Еще одного участника схемы суд отправил в СИЗО с залогом в два миллиона гривен, а оставшихся двух – по 1,5 миллиона.

6 апреля всем сумму залога всем снизили до одного уровня 88,1 тыс. гривен.

В пресс-службе Апелляционного суда Николаевской области сообщили, что официальную информацию по этому поводу, а также причину изменения суммы залога узнать можно будет только после 10 апреля, так как сегодня в суде сокращенный день.

Напомним, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что у Кондратьева обнаружилось роSSийское гражданство, а его сын оказался военнослужащим Вооруженных сил РоSSии.


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