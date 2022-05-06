Рекорд за 20 лет: Путин засекретил документы о награждении уничтоженных в Украине оккупантов

РоSSийский президент Владимир Путин засекретил документы о награждении погибших в ходе войны с Украиной своих военных. Засекречивание потерь роSSийской армии было и ранее, но на этот раз по этим показателям был побит рекорд за последние 20 лет, информирует Апостроф .

Об этом сообщила Медиазона.

Более 20 лет в РоSSии существует практика награждать военных и особо приближенных к президенту лиц. Так, за две войны в Чечне большая часть "Золотых Звезд" Героя РоSSии были выданы непублично, а в 2015 году начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов также непублично получил орден Святого Георгия. Это же касается и пропагандистов, которые освещали события в Крыму и на Донбассе в нужном Кремлю ракурсе.

Ниже опубликована инфографика по доле секретных указов, которые в разное время, начиная с 1991 года были подписаны президентами РоSSии. Можно обратить внимание, что во время "военных операций" доля секретных указов растет вверх - исключение составляет война РоSSии против Грузии в августе 2008 года.

Кроме Украины, такая практика применялась в первую и вторую роSSийско-чеченские войны.

РоSSийские власти всеми силами пытаются скрыть не только факты награждений и гибели своих военных в "горячих точках", но также стараются скрыть их личности. Так, пропагандисты в телесюжетах стараются заблюрить лица некоторых солдат и офицеров, даже, если они спратаны под балаклавой.