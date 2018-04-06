ГосЧС сообщила о недопуске сотрудников к проверке ТЦ в Николаеве

Об инциденте сообщили в Нацполицию.

ГосЧС сообщила о недопуске сотрудников к проверке ТЦ в Николаеве
Фото: dsns.gov.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о недопуске сотрудников к проверке торгового центра в Николаеве.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Отмечается, что специалисты планировали провести внеплановую проверку состояния пожарной и техногенной безопасности торговых центров на территории Ингульского района Николаева. Помещения ТЦ арендуют владельцы торговых сетей различной направленности. В частности, в ТЦ размещены строительный супермаркет, магазин электроники, продуктовый супермаркет.

"Несмотря на заблаговременное уведомление субъекта хозяйствования о проверке, провести ее "традиционно", как и последние годы, не удалось из-за воспрепятствование действиям должностных лиц, а именно: необеспечение присутствия руководителя или уполномоченного лица на объекте проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация заведений сообщила по телефону руководству ООО "Новострой-люкс", которому принадлежит ТЦ, о визите инспекторов, однако никакой реакции не последовало.

"Сотрудниками ГосЧС составлен акт о недопуске к проверке, на место происшествия вызваны органы Национальной полиции, которыми зафиксирован факт воспрепятствования законным действиям сотрудников ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, власти Киева решили проверить все столичные ТРЦ, комплексы и другие заведения массового пребывания людей во избежание повторения трагедии, которая случилась в роSSийском городе Кемерово. В воскресенье там сгорел торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня", погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Также пресьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить ТЦ, а также школы и детсады, по всей Украине.


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