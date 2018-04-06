Саакашвили: Луценко действительно отменили американскую визу

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По словам Михаила Саакашвили, генпрокурору Юрию Луценко якобы отменили американскую визу.

«Мои источники, близкие к американской администрации, окончательно подтвердили, что Луценко действительно отменили американскую визу и сняли его с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Так что он в очередной раз соврал о том, что он просто был в Голландии по каким-то делам (да и какие дела у него могут быть в Голландии)», — написал политик в Facebook.

Те же источники подтвердили бывшему президенту Грузии, что иммиграционная служба США на той же неделе забрала грин-карту у главного решалы Порошенко — Грановского, дети которого имеют американские паспорта.

«Наша задача закрыть Луценко, Авакова, и главное — Порошенко, в тюрьме в Украине. Пусть они чуть посидят в той камере одиночке, где по приказу Луценко сейчас держат Севериона Дангадзе, без окна, без свиданий и без прогулок. В отличие от 27 летнего парня, который ни в чем не виноват, они точно заслужили многие годы в этой и других камерах», — написал лидер РНС.

Саакашвили также утверждает, что он «помогает друзьям в США активно искать спрятанные Порошенко миллиарды».

«Мы найдем эти деньги и как только этот человек покинет пост президента, эти найденные деньги помогут лишить его даже призрачной надежды спрятаться от украинского правосудия на Западе. Конечно, эти миллиарды должны быть до копейки возвращены украинскому народу. Жду — не дождусь, когда этот момент настанет», — добавил политик.




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