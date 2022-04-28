Саакашвили находится в крайне тяжелом состоянии, что может привести к инвалидности и смерти – Денисова

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила о тяжелом состоянии бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Саакашвили нуждается в немедленном лечении за границей, и это подтвердил врач альтернативного медицинского консилиума, созданного при Народном защитнике Грузии, Отар Тоидзе. Об этом Денисова сообщила в Telegram.

"Промедление с лечением Михеила может привести к его инвалидности, а в дальнейшем даже к летальным последствиям", – заявила она.

Денисова призвали власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права. В частности, третью статью Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, согласно которой никого нельзя подвергнуть пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Напомним, Саакашвили находится в грузинской тюрьме с 1 октября. Он был задержан сразу после его первого за восемь лет прибытия в Грузию. В тот же день политик объявил голодовку, которую держал 51 день. Это сильно ухудшило его состояние здоровья.

Саакашвили заочно приговорен в Грузии к заключению по двум уголовным делам, связанным с его деятельностью во времена президентства. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД , осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

Приговор не вынесен еще по двум делам: о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007-го и погроме, совершенном спецназом в телекомпании "Имеди". Также нет решения суда по делу о растрате госбюджета в размере 9 млн. лари (более 78,7 млн. гривень). Также возбуждено дело за незаконное пересечение границы со стороны Саакашвили.

Зимой 2022 года политик снова объявил голодовку.