Очередь за "ДНР": "ЛНР" сняла "таможенные границы" между "республиками"

Так называемая "ЛНР" в одностороннем порядке снимает все "таможенные границы" с самопровозглашенной "ДНР". Об этом сообщил и.о. главы "республики" Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, на данный момент "ЛНР" сняла абсолютно все "границы" между "республиками", передает Час Пик со ссылкой на сепаратистские СМИ .

Он отметил, что ограничения останутся, но исключительно на акцизный товар и табак, а в так называемую - "ДНР" на горюче-смазочные материалы.

И.о. главы самопровозглашенной "ЛНР" выразил надежду на то, что в ближайшее время такие меры будут предприняты и со стороны так называемой "ДНР".

В "совете министров ЛНР" сообщили, что данное "постановление" вступило в силу со дня его подписания, то есть со вчера, 4 апреля. По словам "и.о. первого зампред Совета министров ЛНР" Олега Черноусова, данные действия направлены на установление упрощенного порядка перемещения физлицами через "админграницу" товаров для личного использования.

По имеющейся информации, ранее местные жители так называемой "ЛНР" могли привезти из самопровозглашенной "ДНР" не более 3-х кг мяса, 5 кг сливочного масла, 3-х литров молока, а также другие продукты, общая сумма которых не превышала бы 200 евро. Со вчерашнего дня эти ограничения сняты.