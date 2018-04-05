Британские спецслужбы нашли производителя «Новичка» - The Times

Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили секретную русскую лабораторию, в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Об этом пишет The Times, передает Лента.ру.

По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. При этом оговаривается, что Лондон не обладает 100-процентной уверенностью в этом.

В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится, предположительно, в районе Ясенево на окраине Москвы. Издание пишет, что «Новичок» был создан в лабораториях Службы внешней разведки РоSSии.