Британские спецслужбы нашли производителя «Новичка» - The Times
Британские спецслужбы с высокой долей вероятности выявили секретную русскую лабораторию, в которой было создано нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Об этом пишет The Times, передает
По информации источников издания в силовых структурах, производителя «Новичка» удалось вычислить за несколько дней, используя научный анализ и разведданные. Помимо этого, источники также утверждают, что россияне проводили испытания, чтобы выяснить, можно ли использовать данное вещество для убийств. При этом оговаривается, что Лондон не обладает 100-процентной уверенностью в этом.
В свою очередь, таблоид The Sun утверждает, что лаборатория, в которой синтезировали яд для Сергея Скрипаля, находится, предположительно, в районе Ясенево на окраине Москвы. Издание пишет, что «Новичок» был создан в лабораториях Службы внешней разведки РоSSии.
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