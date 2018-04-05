Берлин не изменил точку зрения об ответственности РФ по делу отравления Скрипаля

Германия не поменяла свою точку зрения об ответственности РФ в деле отравления Сергея Скрипаля, несмотря на то, что пока не представлено четких доказательств роSSийского происхождения «Новичка».

Об этом в среду в Берлине заявила представитель федерального правительства Германии Ульрике Деммер, сообщает корреспондент Укринформа .

«Ничего не изменилось», — кратко ответила она на просьбу прокомментировать то, что накануне британские исследователи признали, что «точный источник» нервно-паралитического газа до конца неясен.

По словам Деммер, Германия продолжает разделять точку зрения официального Лондона, что ответственность за это преступление с большой долей вероятности лежит на РоSSии.