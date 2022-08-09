ЗСУ "намацали" больову точку ворога: росіянам довелося ухвалити нове рішення щодо Херсона

ЗСУ, Азов, війна, українські захисники

Військовий експерт порадив набратися терпіння, бо війна може тривати рік-два, а може й 10 років.

Збройні сили України мають шанс провести успішний наступ, використовуючи тактику виснаження противника. Але ж варто розуміти, що окупанти вирішили не віддавати Херсонщину без бою. Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" військовий експерт Петро Черник.

Херсон референдум

"Стратегічно змінилася лише одна важлива деталь, вони дійшли висновку не віддавати Херсон без бою. Ми говорили про те, що на Херсонщині складаються передумови для зважених контрнаступальних дій зі звільнення правого берега Дніпра. Противник усвідомив цю стратегічну оперативну реальність і насичує правий берег", - зазначив він.

Як зазначив експерт, лише невеликими кроками та поступово витісняти ворога буде найкращою тактикою для українських військових. Він додав, що зараз на 95% йде війна артилерії, а тому нерозумно відправляти бійців під снаряди, яких противник має багато.

ЗСУ, Азов, війна, українські захисники

При цьому ЗСУ, за його словами, "намацали" больову точку ворога - зниження його логістичного забезпечення.

Удари по Антонівському мосту та інших мостах, а також по понтонах є дуже хорошим інструментом для того, щоб угруповання військ не мало нормального забезпечення. Насамперед, воює людина - вона потребує харчування, питної води та медикаментів. Ці логістичні ланцюжки ми навчилися бити", - додав Черник.


Александра Павленко, politeka.net





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