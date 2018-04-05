Супрун призвала не бояться сквозняков

"Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом".

Супрун призвала не бояться сквозняков
Фото: Макс Требухов

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев проветривать помещения и не бояться сквозняков.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Наконец наступила весна, а вместе с ней и извечный спор: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, настаивают, чтобы окна были закрытым, потому что может быть сквозняк. Хотим расставить все точки над i. Сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Если его постоянно избегать, сидеть в закрытом помещении и кутаться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - будете хуже воспринимать перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", - написала Супрун.

Она подчеркнула, что для того, чтобы чувствовать себя в тонусе и быть здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом и время от времени проветривать помещение.

"И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет", - подчеркнула и.о. главы Минздрава.

"Другое дело - длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это чревато воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме", - добавила она.

Супрун отметила, что на этот счет нет единого для всех правила. Но в любом помещении необходимо обеспечивать постоянную рециркуляцию воздуха, при этом не навредить комфорту друг друга.

"Поэтому если вам неприятно сидеть у открытого окна - не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует. А по возможности - лучше выйдите на некоторое время на улицу, пока помещение проветривается. Если же вы любите свежий воздух в комнате - проветривайте на здоровье и ничего не бойтесь. Однако и не злоупотребляйте. Уважайте комфорт друг друга и наслаждайтесь весной", - резюмировала Супрун.

Напомним, Супрун продолжает разрушать глубоко укоренившиеся мифы о медицине.Так, ранее она она заявила, что пробу Манту можно мочить, а также - что перекись водорода (H2O2) не помогает защитить рану от заражения.

При Супрун была начата реформа здравоохранения Украины. Закон, вступивший в силу в конце января 2018 года, вводит государственные гарантии оплаты предоставленных пациентам медицинских услуг и лекарственных средств за счет средств государственного бюджета по принципу "деньги идут за пациентом". В настоящее время идет подготовка к созданию Национальной службы здоровья Украины - национального страховщика, который будет заключать договоры с учреждениями здравоохранения и закупать у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.


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