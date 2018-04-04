РФ не выполнила более двух тысяч решений ЕСПЧ

В 2017 году РоSSия выплатила наибольшую сумму компенсаций пострадавшим - 14,6 миллиона евро.

РоSSия и Турция возглавляют список стран, не выполнивших приговоры Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в докладе по итогам 2017 года, представленном в среду, 4 апреля, в Страсбурге Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ), передает Немецкая волна.

Согласно докладу, в РоSSии ждут разрешения более 2 тысяч дел, связанных с нарушением прав человека. В Турции – более 1500. В целом же число неисполненных приговоров ЕСПЧ в 47 государствах, входящих в Совет Европы, сократилось.

Ситуация с невыполнением решении суда в РоSSии и Турции связано с тем, что в прошлом году против этих стран ЕСПЧ вынес наибольшее число вердиктов за нарушение прав человека. По сравнению с другими членами СЕ, РоSSия в 2017 году выплатила наибольшую сумму компенсаций пострадавшим - 14,6 миллиона евро. Турция заняла третье место после Италии, выплатив 11,6 миллиона евро компенсаций.

КМСЕ занимает ключевое место в системе органов Совета Европы, поскольку он уполномочен выступать и принимать решения от имени организации. Важной функцией КМСЕ является контроль за выполнением решений ЕСПЧ. Комитет может, например, призвать правительства стран изменить законодательство, улучшить условия содержания в тюрьмах, снизить уровень насилия со стороны правоохранительных органов. При этом не установлен срок, в течение которого страны обязаны выполнить рекомендации КМСЕ.

Страны, часто игнорирующие рекомендации комитета, в крайнем случае могут быть исключены из Совета Европы, однако за всю историю организации этого ни разу не случилось.

Напомним, ранее сообщалось, что РоSSия может выйти из Совета Европы из-за ЕСПЧ. РФ считает нелегитимным избрание 20 судей ЕСПЧ и принимаемые ими решения.


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