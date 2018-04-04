В Украине разрешат размещать детсады в жилых домах

Соответствующие изменения будут утверждены в ближайшее время.

В Украине разрешат размещать детсады в жилых домах

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы, которые разрешат размещение в жилых домах встроенных или пристроенных дошкольных учебных заведений в случае невозможности их проектирования в отдельных зданиях.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на совместном брифинге с вице-премьером Геннадием Зубко.

"Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет достаточно места, чтобы разместить новое отдельный дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал Парцхаладзе.

В частности, допускается размещение дошкольных учебных заведений в виде:

- встроенных помещений групп кратковременного (до четырех часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (две-четырек группы) в 1-2 этажи жилых домов;

- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до шести групп) в 1-2 этажи жилых домов;

- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до восьми групп) к глухим торцам жилых домов.

При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию, а также соответствующие нормы. Кроме этого, земельный участок такого учебного заведения должен быть отделен забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Соответствующие изменения будут утверждены в ближайшее время.

Напомним, в 2018 году органы местного самоуправления в Украине планируют создать 34,9 тыс. мест в детсадах.


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