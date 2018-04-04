Трамп заявил, что занимают самую жесткую позицию по отношению к РоSSии

Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он занимает наиболее жесткую, чем другие, позицию в отношении РоSSии, в том числе в плане обеспечения энергетической безопасности в Европе и наращивания оборонного потенциала.

Об этом он заявил во вторник, во время совместной пресс-конференции с президентами трех стран Балтии в Вашингтоне, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Никто не был настолько жестким по отношению к РоSSии, чем я», — заявил американский лидер.

В этой связи он привел ряд примеров. В частности, по его словам, США заняли очень мощную позицию в плане энергетики.

«Сейчас мы импортируем нефть и газ. Это является именно тем, чего РоSSия не хотела бы», — подчеркнул Трамп.

Он также апеллировал к наращиванию военного потенциала Соединенных Штатов.

«Мы только приняли оборонный бюджет в размере $700 млрд, на следующий год — $760 млрд, и это самые большие суммы, которые принимались когда бы то ни было. Мы будем иметь армию сильнее, чем когда-либо. И это точно не является хорошей новостью для РоSSии», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент Трамп также подчеркнул, что сейчас НАТО получило значительные финансовые вливания со стороны стран-членов, которые все вместе повышают свои оборонные бюджеты до минимум 2% от ВВП.

Кроме того, по его словам, США выслали наибольшее количество, 60 роSSийских дипломатов, в ответ на применении РФ химического газа в Британии.

«Никто не занимает более жесткой позиции в отношении РоSSии. И то, что я сказал: я думаю, что мог бы иметь очень хорошие отношения с президентом Путиным… Найти общий язык с Россией – это хорошо, иметь общий язык с Китаем – это хорошо, иметь общий язык с другими странами, включая ваши три страны (Балтии – ред.) – это хорошая, не плохая вещь», — пояснил свою позицию президент США.

В то же время, по его словам, если такого диалога не удастся достичь, об этом сразу станет известно.


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