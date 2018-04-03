В роSSийском Екатеринбурге отменили выборы мэра

Четвертый по численности населения город РоSSии возглавляет оппозиционер.

В роSSийском Екатеринбурге отменили выборы мэра
Митинг против отмены прямых выборов в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Varlamov News

В РоSSии законодательное собрание Свердловской области, административным центром которой является Екатеринбург, отменило прямые выборы главы города.

Закон приняли региональные депутаты во вторник сразу в трех чтениях. Накануне в крупнейшем городе Урала состоялась демонстрация протеста против лишения граждан права напрямую выбирать городское руководство, пишет "Би-би-си".

Ближайшие выборы главы города должны были состояться в сентябре этого года. Полномочия, предоставляемые этой должностью, невелики, но она имеет символическое значение.

Действующий глава Екатеринбурга оппозиционер Евгений Ройзман заявил, что не планирует участвовать в конкурсе на должность главы города и уверен, что его бы не назначили на эту должность. По его убеждению, областное заксобрание изменило процедуру выборов только для того, чтобы не дать ему шанса на второй срок.

Законопроект, заменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга на голосование депутатов городской думы, был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. За документ проголосовали 42 депутата заксобрания, против - четверо.

Теперь городского главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты гордумы из списка кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

Прямые выборы глав субъектов федерации и городов были отменены по инициативе президента Владимира Путина в 2004 году - это была одна из "антитеррористических" мер Кремля, принятых после трагедии Беслана.

После волны оппозиционных протестов зимы 2011-12 гг. тогдашний президент РоSSии Дмитрий Медведев за месяц до окончания своих полномочий внес в Думу закон о возвращении прямых выборов губернаторов и мэров, который был сразу же принят.

В последующие годы субъекты федерации, начиная с республик Северного Кавказа, стали по очереди отказываться от принципа прямых выборов, заменяя их на голосование депутатов местных законодательных органов.

Екатеринбург - четвертый по численности населения город РоSSии. Помимо него, в числе мегаполисов, руководителями которых были избраны независимые от вертикали власти и от партии "Единая РоSSия" кандидаты, - Новосибирск (третье место после Москвы и Петербурга по количеству жителей), где в 2014 году мэром стал коммунист Анатолий Локоть.

Избранный горожанами мэр Ярославля Евгений Урлашов - близкий соратник основателя партии "Гражданская платформа" миллиардера Михаила Прохорова - был арестован через год с небольшим после победы на выборах по обвинению в получении взятки и спустя три года приговорен к 12,5 годам в колонии строгого режима.


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