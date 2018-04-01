Советники убеждают Трампа занять более жесткую позицию относительно РоSSии
По их мнению, президенту следует рассмотреть возможность введения дополнительных санкций против Москвы.
По данным издания, Трамп верит в то, что РоSSия якобы представляет угрозу, но отказывается лично выступать с громкими заявлениями, доверяя это представителям различных американских ведомств.
Как сообщается, вскоре после отравления Скрипалей, советники президента США Дональда Трампа представили ему три варианта, которые были описаны как «легкий, средний и тяжелый».
В конечном итоге, Трамп выбрал средний «вариант». Как известно, он предусматривает высылку 48 дипломатов из посольства в Вашингтоне и 12 в миссии ООН в Нью-Йорке и закрытие консульства в Сиэтле.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.
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