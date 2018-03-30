К е-декларациям подключат реестры Фискальной службы

Формы е-деклараций будут заполняться в автоматическом режиме.

К е-декларациям подключат реестры Фискальной службы
Фото: LB.ua

И.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил о разработке обеспечения, которое позволит заполнять электронные декларации автоматически.

1 апреля завершается период представления электронных деклараций по 2017 год. Эта процедура является обязательной для госслужащих. За фальсификацию данных в е-декларациях предусмотрена суровая ответственность, вплоть до уголовной. Однако, кроме случаев, когда чиновники действительно пытаются скрыть свое состояние, немало ошибок при заполнении электронных деклараций случается без злого умысла, отметил Продан в фейсбуке.

Во многих случаях сокрытие фактов по владению имуществом и недвижимостью является непреднамеренным. Например, в электронные декларации забывают внести какое-то небольшое наследство, полученное от родственников (долю дома в селе, полученную от бабушки, или "Жигули", которые остались от отца).

"По закону это нарушение. И мы должны за это наказывать. Для уменьшения количества таких недоразумений, сейчас завершаем разработку специального программного обеспечения, которое будет заполнять формы е-деклараций в автоматическом режиме. После проверки данных, которые автоматически подтянутся из всех наших реестров (доходы, имущество, недвижимость, автотранспорт), сотруднику останется только наложить цифровую подпись. Или внести в автоматически заполненную форму уточнения", - написал Продан.

По его словам, новый технологический подход к е-декларированию призван уменьшить соблазн что-то скрыть и одноврменно позволит людям относиться к этому ежегодному процессу спокойнее.


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