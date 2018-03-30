РоSSийский телеканал Russia Today прекращает вещание в Вашингтоне

Ретрансляторы WNVT и WNVC продали свои частоты и больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network.

РоSSийский телеканал Russia Today прекращает вещание в Вашингтоне
Фото: korrespondent.net

РоSSийский пропагандистский телеканал Russia Today с 1 апреля прекращает свое вещание в Вашингтоне.

Об этом 29 марта сообщило агентство Bloomberg.

"РоSSийско-английская телерадиовещательная сеть RT, описанная спецслужбами США как «часть московской государственной пропагандистской машины», исчезнет с экранов телевизоров в столице страны в полночь в воскресенье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали свои частоты и больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний. Сигнал указанных вещателей также перестанет быть доступным по кабельному телевидению.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала произошедшее со статусом иностранного агента.

"Нас выкинули из сети вещания в Вашингтоне. Посвящается всем, кто горячо и искренне убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах", - цитирует ее комментарий сайт телеканала.

Напомним: в прошлом году по требованию Минюста США в качестве иностранных агентов зарегистрировались телеканал RT America и связанная со Sputnik компания Reston Translator. В ответ РоSSия внесла ряд СМИ в собственный список иноагентств, в который вошли издания с иностранным финансированим. В РоSSии первыми в этом перечне стали "Голос Америки", "Радио Свобода" и "Настоящее время".

В феврале этого года США выделили $40 млн на борьбу с иностранной пропагандой.


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