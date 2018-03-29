Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления, - СМИ

В больнице остаются двое пострадавших.

Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления, - СМИ
Юлия Скрипаль
Фото: news.sky.com

Дочь бывшего роSSийского офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была вместе с ним отравлена в британском Солсбери, пошла на поправку.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что дочь роSSийского шпиона уже не находится в критическом состоянии, а ее состояние "быстро улучшается".

По данным издания, только два пациента остаются в больнице после отравления. На прошлой неделе пострадавший полицейский Ник Бэйли был выписан.

"Сейчас, когда в больнице осталось всего два пациента, мы рады сообщить вам, что Юлия Скрипаль быстро развивается и уже не находится в критическом состоянии. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - сообщила доктор Кристин Бланшард.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%Реальная явка по Крыму на президентстких выборах составила 42%
В Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобыВ Черкассах женщина вымогала от инспектора ГФС взятку за отказ от жалобы
Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК Силовики провели обыск на базе "Азова" на заводе АТЕК
Войска США предотвратили столкновение с россиянами в СирииВойска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии
Савченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациямиСавченко не считает "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями
Блок рекламы


Похожие новости
Юлия Кристева оказалась агентом болгарского КГБЮлия Кристева оказалась агентом болгарского КГБ
Полиция установила место отравления СкрипаляПолиция установила место отравления Скрипаля
The Times: В день отравления Скрипали отключили GPSThe Times: В день отравления Скрипали отключили GPS
Штаб АТО показал последствия обстрела жилых районов АвдеевкиШтаб АТО показал последствия обстрела жилых районов Авдеевки
Reuters: Эксперты по химоружию работают на месте отравления СкрипаляReuters: Эксперты по химоружию работают на месте отравления Скрипаля
Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов и назвал ее "частью махинации"Навальный отказался сотрудничать с Собчак после выборов и назвал ее "частью махинации"
В Беларуси после протестов в соцсетях сняли с показа роSSийский фильм о КрымеВ Беларуси после протестов в соцсетях сняли с показа роSSийский фильм о Крыме
Великобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления СкрипаляВеликобритания созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля
В Словакии после убийства журналиста проголосуют о вотуме недоверия правительствуВ Словакии после убийства журналиста проголосуют о вотуме недоверия правительству
Главу Коцюбинского отстранили от должности после слушаний о присоединении к КиевуГлаву Коцюбинского отстранили от должности после слушаний о присоединении к Киеву
Последние новости
Подгружаем последние новости