Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления, - СМИ
В больнице остаются двое пострадавших.
Дочь бывшего роSSийского офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была вместе с ним отравлена в британском Солсбери, пошла на поправку.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
Отмечается, что дочь роSSийского шпиона уже не находится в критическом состоянии, а ее состояние "быстро улучшается".
По данным издания, только два пациента остаются в больнице после отравления. На прошлой неделе пострадавший полицейский Ник Бэйли был выписан.
"Сейчас, когда в больнице осталось всего два пациента, мы рады сообщить вам, что Юлия Скрипаль быстро развивается и уже не находится в критическом состоянии. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - сообщила доктор Кристин Бланшард.
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