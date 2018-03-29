Юлия Скрипаль пошла на поправку после отравления, - СМИ

В больнице остаются двое пострадавших.

Дочь бывшего роSSийского офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была вместе с ним отравлена в британском Солсбери, пошла на поправку.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что дочь роSSийского шпиона уже не находится в критическом состоянии, а ее состояние "быстро улучшается".

По данным издания, только два пациента остаются в больнице после отравления. На прошлой неделе пострадавший полицейский Ник Бэйли был выписан.

"Сейчас, когда в больнице осталось всего два пациента, мы рады сообщить вам, что Юлия Скрипаль быстро развивается и уже не находится в критическом состоянии. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии", - сообщила доктор Кристин Бланшард.