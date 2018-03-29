Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседание

Вопрос о недоверии на сессии не прозвучал.

Николаевский областной совет проголосовал за проведение в течение первой половины апреля внеочередной сессии для отчета главы облгосадминистрации Алексея Савченко.

Как сообщает местное издание "Преступности.Нет", это решение поддержали 33 депутата.

После этого они начали рассматривать другие вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Но националисты, пришедшие на заседание, начали протестовать против принятого депутатами решения относительно Алексея Савченко.

В связи с этим глава облсовета Виктория Москаленко возмутилась поведением активистов и объявила о закрытии сессионного заседания.

Напомним, недовольство Алексеем Савченко связано с самоубийством бывшего летчика, руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.