Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседание
Вопрос о недоверии на сессии не прозвучал.
Николаевский областной совет проголосовал за проведение в течение первой половины апреля внеочередной сессии для отчета главы облгосадминистрации Алексея Савченко.
Как сообщает местное издание "Преступности.Нет", это решение поддержали 33 депутата.
После этого они начали рассматривать другие вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Но националисты, пришедшие на заседание, начали протестовать против принятого депутатами решения относительно Алексея Савченко.
В связи с этим глава облсовета Виктория Москаленко возмутилась поведением активистов и объявила о закрытии сессионного заседания.
Напомним, недовольство Алексеем Савченко связано с самоубийством бывшего летчика, руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.
Позже его смерти появилась информация, что Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера. В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В ней Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской ОГА Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.
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