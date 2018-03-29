Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседание

Вопрос о недоверии на сессии не прозвучал.

Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет и закрыл заседание
Алексей Савченко
Фото: favoritenikolaev.com

Николаевский областной совет проголосовал за проведение в течение первой половины апреля внеочередной сессии для отчета главы облгосадминистрации Алексея Савченко.

Как сообщает местное издание "Преступности.Нет", это решение поддержали 33 депутата.

После этого они начали рассматривать другие вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Но националисты, пришедшие на заседание, начали протестовать против принятого депутатами решения относительно Алексея Савченко.

В связи с этим глава облсовета Виктория Москаленко возмутилась поведением активистов и объявила о закрытии сессионного заседания.

Напомним, недовольство Алексеем Савченко связано с самоубийством бывшего летчика, руководителя аэропорта "Николаев" Владислава Волошина.

Позже его смерти появилась информация, что Волошин мог застрелиться из-за сомнительного тендера. В СМИ попала переписка Волошина и неизвестного, которую они вели в конце февраля. В ней Волошин делится с собеседником копиями поручений губернатора Николаевской ОГА Савченко, а также копией выводов проверки Госаудитслужбы ремонтных работ в аэропорту. Волошин жалуется на Савченко, а также говорит, что его посещают мысли о самоубийстве. Он также сообщает, что хотел писать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.


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